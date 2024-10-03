Новый Чегемский групповой водопровод появится в Кабардино-Балкарии

Власти КБР задумали строительство нового Чегемского группового водопровода. Он позволит обеспечить водой 100 тыс граждан.

В Кабардино-Балкарии намерены построить новый Чегемский групповой водопровод. Данный вопрос обсуждался на внеочередном заседании регионального парламента, которое состоялось 10 октября.

Премьер-министр КБР отметил в ходе встречи, что в настоящее время на территории республики строят сразу два крупных объекта, которые помогут решить проблемы с водоснабжением в муниципалитетах.

"Это Баксанский групповой водовод, который обеспечит водой 100 тыс. человек из семи населенных пунктов и Зольский с охватом 26 тыс. человек из 13 сел. Кроме того, мы реализуем новый проект – это Чегемский групповой водопровод, который затронет 4 села района и часть города Нальчика"

– Алий Мусуков

Он добавил, что в планах также реконструкция Курпского и Малкинского группового водопроводов.