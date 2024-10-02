Кабельный завод в КБР нарастит производство

Завод «Кавказкабель-ТМ» в Кабардино-Балкарии планирует увеличить объемы производства почти в четыре раза. На предприятии нарастят выпуск кабельной продукции по весу меди с 200 до 700 т в месяц.

Завод «Кавказкабель-ТМ», расположенный в Кабардино-Балкарии, анонсировал значительное увеличение своих производственных мощностей, что станет важным шагом как для региона, так и для кабельной отрасли в целом. Производственные планы завода включают наращивание выпуска кабельной продукции по весу меди с 200 до 700 т в месяц. Это не только укрепит позиции завода на рынке, но и создаст новые рабочие места и увеличит вклад компании в экономику региона.

«Для реализации этого масштабного для нашего завода проекта инвестором был построен новый большой производственный комплекс. Сейчас идет установка оборудования. Это будет 5 новых линий, наладить которые нам помогают китайские промышленники, у которых и было приобретено оборудование. Ввод в строй этой площадки позволит увеличить производство товарной продукции в 4 раза. Сейчас на заводе работают 240 работников. Благодаря проекту мы создадим еще 50 новых рабочих мест, и это станет лучшим подарком к юбилею завода, который в этом году отмечает 65-летие»

– директор по общим вопросам завода «Кавказкабель-ТМ» Игорь Кузнецов

К увеличению объемов производства на «Кавказкабель-ТМ» ведет не только растущий спрос на кабельную продукцию, но и необходимость модернизации технической базы завода. В рамках программы по модернизации предприятия, «Кавказкабель-ТМ» планирует модернизировать свои производственные линии, внедрить новые технологий и повысить квалификацию рабочего персонала.

Новые производственные мощности позволят значительно сократить сроки исполнения заказов. Модернизация также включает в себя улучшение системы контроля качества, что в конечном итоге повысит конкурентоспособность продукции завода.

С учетом увеличения объемов производства, «Кавказкабель-ТМ» нацеливается на расширение своей клиентской базы как в России, так и за ее пределами. Рынки, в которые завод стремится войти, отмечены высоким спросом на кабельную продукцию. В частности, акцент будет сделан на строительном и энергетическом секторах, где необходимость в качественном кабеле продолжает расти. Также планируется активизация экспортных поставок. Многие страны заинтересованы в импорте высококачественного кабеля, что открывает новые перспективы для Кабардино-Балкарии.