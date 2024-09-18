Вестник Кавказа

Автозавод Ставрополья подешевел вдвое

Автозавод Ставрополья подешевел вдвое
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Цена единственного на Ставрополье автозавода на торгах упала в два раза. Сейчас она составляет около пяти 5 млрд рублей.

Начальная стоимость единственного на Ставрополье автозавода на торгах упала в два раза. Сейчас она составляет около пяти 5 млрд рублей.

Торги выставлены на продажу активов в рамках процедуры банкротства, и это вызывает интерес у многих сторон. Снижение цены произошло не случайно. Это стало реакцией на результат предыдущих аукционов и недостаточный интерес со стороны инвесторов, что в свою очередь указывает на существующие риски и проблемы в отрасли. Условия, в которых оказывается «Ставропольавто», требуют значительных вложений и усилий по модернизации, а также адаптации к современным требованиям рынка.

«Начальная цена 5 068 916 743,78 руб. <> При отсутствии в установленный срок заявки на участие в торгах, содержащей предложение о цене имущества должника, которая не ниже установленной начальной цены продажи имущества должника, снижение начальной цены продажи имущества должника осуществляется в установленные сроки»

– информация из данных площадки торгов «Федресурс»

Процесс снижения цены будет происходить еженедельно, что создает возможность для большего количества участников выйти на торги. Готовность потенциальных покупателей проявить интерес к активу может привести к оживлению рынка и предоставлению новых возможностей для инвестиций.

Отметим, что автозавод «Ставропольавто» имеет долгую историю и сыграл важную роль в экономике края. С момента своего основания завод производил различные модели автомобилей, что способствовало созданию рабочих мест и развитию смежных отраслей. Однако значительные изменения на рынке, в том числе экономические кризисы, сказались на его финансовом состоянии. Сегодня «Ставропольавто» нуждается в инвестировании.

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