За проблемы с водой всерьез возьмутся в Буйнакске

Массовые и регулярные отключения воды в Буйнакске взял на контроль глава Дагестана. По словам Сергея Меликова, проблема с водоснабжением в Буйнакске – самая серьезная на сегодня.

Руководство Дагестана намерено в максимально сжатые сроки вернуть воду всем жителям Буйнакска, соответствующие меры озвучил глава республики Сергей Меликов.

Он напомнил в ходе совещания, что массовые отравления, отключения воды и мусорный коллапс в Буйнакске стали причиной отставки мэра.

"Но проблемы остались. Новый глава должен в первую решить эти негативные последствия! Одна из главных проблем в городе – подача воды. Нужно выработать техническое решение для срочного решения вопроса"

– глава региона

В общей сложности в сентябре жители Буйнакска сообщали о длительном отсутствии воды 165 раз.

Причину отключений назван первый вице-премьер Дагестана Манвел Мажонц. По его словам, сломался и ремонту не подлежит глубинный насос, качавший воду в Буйнакск.

Чиновник пояснил, что сейчас решается вопрос о деньгах на новое оборудование.

"Кардинально решить проблему позволят масштабные ремонтные работы, которые завершатся до конца года – будет отремонтировано 12 насосов"

– Мажонц

По поручению Меликова завтра состоится посвященное Буйнакску экстренное совещание правительства. Курирующему ситуацию вице-премьеру поручено подготовить техническое решение острой проблемы.