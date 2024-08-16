Вода в Буйнакске будет чище 

Правительство Дагестана выделило более 10 млн рублей на решение проблем водоснабжения в Буйнакске. Об этом информирует пресс-служба Кабмина республики.

Правительство Республики Дагестан приняло важное решение по выделению более 10 млн рублей из резервного фонда на восстановление и устранение критических аварий на объектах водоснабжения и водоотведения города Буйнакска. Этот шаг стал необходимым в условиях сложной ситуации с очисткой и доставкой воды для жителей региона.

«Правительство Дагестана выделило из резервного фонда 10,4 миллиона рублей на работы по проведению первичных мероприятий по устранению причин аварий (утечек) на объектах водоснабжения и водоотведения Буйнакска»

– Минстрой республики

Напомним, что Буйнакск сталкивается с дефицитом чистой воды, и имеющиеся системы водоснабжения требуют капитального ремонта.

Эти проблемы усугубляются старением инфраструктуры. Устаревшие технологии и механизмы, которые используются для обработки и распределения воды, значительно увеличивают вероятность аварий. Самое главное, что устаревшие хлораторные установки по обеззараживанию воды требуют обновления, поскольку от их работы зависит здоровье населения.

Выделенные средства предназначены для капитального ремонта ключевых объектов системы водоснабжения. Основной акцент будет сделан на хлораторные установки, которые играют ключевую роль в обеспечении чистоты питьевой воды. Они отвечают за удаление патогенных микроорганизмов и других веществ, которые могут нанести вред здоровью людей.

Также в планах — провести работы по модернизации двух резервуаров в районе Герейавлак микрорайона Молодежный. Эти резервуары имеют стратегическое значение для всей системы водоснабжения. Их эффективность и надежность напрямую влияют на стабильность подачи воды в город. Важно отметить, что все эти меры помогут не только улучшить качество воды, но и устранить многие текущие аварийные ситуации, делающие жизнь горожан некомфортной.