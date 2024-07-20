Массовое отравление туристов произошло на озере Балхаш

В Казахстане в дорогом пансионате на берегу озера Балхаш отравились отдыхающие. За помощью к медикам обратились уже три десятка человек.

Почти 30 человек отравились, отдыхая в курортной зоне на озере Балхаш в Казахстане.

«Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области касательно регистрации острой кишечной инфекции среди отдыхающих семейного пансионата «Досжан» города Балхаша поясняет, на 16.08.2024 г. за медицинской помощью обратились 29 человек»

– ДСЭК региона

Из пострадавших 18 человек были госпитализированы, часть из них - дети.

У всех отравившихся одни и те же симптомы, характерные для кишечной инфекции, плюс высокая температура.

По некоторым данным, в пансионате были антисанитарные условия. Специалисты Балхашского городского управления санэпидконтроля выехали на место ЧП, проводятся противоэпидемические мероприятия.

«Начато расследование с проведением лабораторных исследований»

– ДСЭК