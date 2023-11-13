Москву замело ночным снегопадом

Гостей и жителей столичного региона предупредили о продолжении снегопада. Воздух в городе прогреется днем до -2 градусов, ночью похолодает до -8 градусов.

Синоптики прогнозируют, что сегодня в российской столице воздух прогреется от -2 до -4 градусов. Водителей и пешеходов предупреждают о снежных заносах на дорогах. Ночью похолодает до 8 градусов ниже нуля.

«Ветер южный с переходом на северный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 716 мм ртутного столба»

– Гидрометцентр России

В Московской области столбики термометров днем могут опуститься до -6 градусов и до -10 градусов в ночные часы.