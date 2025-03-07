Вестник Кавказа

В Туапсе оценили экологическую ситуацию после пожара на нефтекомплексе

Задымление
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
После пожара на НПЗ в Туапсе зафиксировано превышение концентрации вредных веществ в воздухе.

Специалисты Роспотребназдора проверили состояние воздуха в Туапсе после пожара на местном нефтекомплексе. Выявлено превышение допустимых значений вредных веществ в атмосфере. 

"Управлением Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в связи с возгоранием в городе Туапсе продолжается проведение лабораторных исследований качества атмосферного воздуха в пяти контрольных точках. В двух точках выявлены превышения ПДК по наличию сажи"

– Роспотребнадзор 

Сообщается, что в других районах города, где проводили измерения, ситуация с воздухом в пределах нормы. 

Отметим, что пожар на НПЗ в Туапсе произошел в ночь на 14 марта из-за атаки беспилотников. Тушение возгорания продолжается, в мероприятиях по ликвидации последствий атаки принимают участие почти 200 сотрудников пожарно-спасательной службы.

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