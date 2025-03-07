В Туапсе оценили экологическую ситуацию после пожара на нефтекомплексе

После пожара на НПЗ в Туапсе зафиксировано превышение концентрации вредных веществ в воздухе.

Специалисты Роспотребназдора проверили состояние воздуха в Туапсе после пожара на местном нефтекомплексе. Выявлено превышение допустимых значений вредных веществ в атмосфере.

"Управлением Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в связи с возгоранием в городе Туапсе продолжается проведение лабораторных исследований качества атмосферного воздуха в пяти контрольных точках. В двух точках выявлены превышения ПДК по наличию сажи"

– Роспотребнадзор

Сообщается, что в других районах города, где проводили измерения, ситуация с воздухом в пределах нормы.

Отметим, что пожар на НПЗ в Туапсе произошел в ночь на 14 марта из-за атаки беспилотников. Тушение возгорания продолжается, в мероприятиях по ликвидации последствий атаки принимают участие почти 200 сотрудников пожарно-спасательной службы.