Строительство в Казахстане идет рекордными темпами

В Казахстане за шесть лет более чем на 50% выросли темпы жилищного строительства. В прошлом году в республике ввели в эксплуатацию 19 млн кв м.

В Казахстане в последние годы рекордно развивается строительная отрасль, следует из данных пресс-службы правительства РК.

В прошлом году в республике объем ввода жилья составил 19 млн "квадратов", это на 6,4 млн кв м больше, чем в 20218 году. За шесть лет в Казахстане темпы строительства увеличились на 51,4%.

Почти 100 млн кв м жилья введено в Казахстане с 2019 по 2024 годы, что открыло возможности населению улучшить свои жилищные условия, приобретя новую недвижимость.