Под Туапсе борются с лесным пожаром

Под Туапсе вновь возник лесной пожар. Площадь возгорания составила более 3,5 га.
В Туапсинском районе Кубани вспыхнул лесной пожар, площадь возгорания составляет более 3,5 га. Пожарно-спасательные службы борются с огнем, передает управление МЧС по региону.
Сообщается, что огнеборцы занимаются локализацией пожара.
Проводится комплекс мер для скорейшей локализации возгорания. Информации о материальном ущербе и пострадавших пока не поступало. Причины возгорания выясняются.
Напомним, что ранее в Туапсинском секторе Георгиевского участкового лесничества вспыхнул лесной пожар. Огнем была охвачена площадь чуть более 1,5 га, сотрудники МЧС справились с пламенем к вечеру 15 марта.