Вестник Кавказа

Под Туапсе борются с лесным пожаром

Вид из окна самолета
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Под Туапсе вновь возник лесной пожар. Площадь возгорания составила более 3,5 га.

В Туапсинском районе Кубани вспыхнул лесной пожар, площадь возгорания составляет более 3,5 га. Пожарно-спасательные службы борются с огнем, передает управление МЧС по региону. 

Сообщается, что огнеборцы занимаются локализацией пожара. 

Проводится комплекс мер для скорейшей локализации возгорания. Информации о материальном ущербе и пострадавших пока не поступало. Причины возгорания выясняются.  

Напомним, что ранее в Туапсинском секторе Георгиевского участкового лесничества вспыхнул лесной пожар. Огнем была охвачена площадь чуть более 1,5 га, сотрудники МЧС справились с пламенем к вечеру 15 марта.

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