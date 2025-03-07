Лесное возгорание ликвидировано на Кубани

В трех населенных пунктах Краснодарского края уничтожили лесной пожар. Ранее глава Туапсинского МО заявлял, что на участке Георгиевского лесничества тушат возгорание.
Министерство природных ресурсов Краснодарского края сообщило об уничтожении лесного пожара в региональных населенных пунктах Анастасиевка, Псеушко и Червяков.
В ведомстве отметили, что огонь в районе села Червяков потушен 16 марта в 11:00 мск на площади 2,3 га, пожар в Анастасиевке – 16 марта в 15:00 на площади 8,1 га, в Псеушко – 17 марта в 08:00 на площади 5,1 га.
Ранее руководитель Туапсинского муниципального округа Кубани Сергей Бойко заявил, на участке Георгиевского лесничества ликвидируют природное возгорание.