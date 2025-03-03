Закрытие аэропортов Москвы задерживает рейсы в Сочи

Сразу четыре рейса задерживаются в аэропорту Сочи из-за атаки беспилотников на Москву сегодня. Закрыты оказались сразу три столичных аэропорта.

В аэропорту Сочи задерживаются самолеты сразу нескольких авиакомпаний из-за временного закрытия аэропортов в Москве. Согласно онлайн-табло в сочинской авиагавани, два воздушных судна не могут вылететь из краснодарского курорта, а другие два прилететь в пункт назначения.

На вылет в аэропорты Домодедово и Шереметьево задержаны самолеты "Победы" и "Аэрофлота". Их рейсы планировалось начать в 07:55 и 11:05 соответственно. Также два самолета не могут вылететь из двух московских аэропортов: они должны были приземлиться в Сочи в 09:45 и 10:05 соответственно.

Напомним, что утром 11 марта трем столичным аэропортам, Шереметьево, Домодедово и Жуковский, пришлось временно закрыться из-за атаки беспилотников на Москву.