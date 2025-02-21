РЖД изменило расписание "Ласточек" в Сочи

С сегодняшнего дня в Сочи "Ласточки" ходят по измененному расписанию. РЖД временно поменяло расписание, уточнить его можно на сайте перевозчика.

В Сочи "Ласточки" с 3 марта по 17 апреля меняют расписание, предупреждает администрация курорта.

Изменения внесены РЖД в связи с технологическими причинами, обновленное временное расписание можно найти на сайте перевозчика. Изменения касаются электропоездов, курсирующих на следующих участках:

Туапсе – Имеретинский курорт,

Туапсе – Аэропорт,

Сочи – Роза Хутор,

Аэропорт – Роза Хутор.