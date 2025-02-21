Вестник Кавказа

РЖД изменило расписание "Ласточек" в Сочи

Поезд Ласточка на вокзале
© Фото: Елизавета Перелыгина/ “Вестник Кавказа“
С сегодняшнего дня в Сочи "Ласточки" ходят по измененному расписанию. РЖД временно поменяло расписание, уточнить его можно на сайте перевозчика.

В Сочи "Ласточки" с 3 марта по 17 апреля меняют расписание, предупреждает администрация курорта.

Изменения внесены РЖД в связи с технологическими причинами, обновленное временное расписание можно найти на сайте перевозчика. Изменения касаются электропоездов, курсирующих на следующих участках:

  • Туапсе – Имеретинский курорт,
  • Туапсе – Аэропорт,
  • Сочи – Роза Хутор,
  • Аэропорт – Роза Хутор.
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