Вестник Кавказа

Чемпионат России по тхэквондо пройдет в Дагестане

Чемпионат России по тхэквондо пройдет в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Дагестан станет хозяином Чемпионата России по Тхэквондо. Соревнования пройдут во второй половине апреля.

Чемпионат России по тхэквондо второй раз в истории пройдет в Дагестане, поведали в республиканском Минспорте. 

Сообщается, что состязания будут проходить с 17 по 21 апреля в Каспийске. Сильнейшие спортсмены будут выявлены в стенах спортивного центра имени Али Алиева. Свое мастерство покажут спортсмены в 16 весовых категориях.

Отметим, что первый чемпионат РФ прошел в Каспийске 14 лет назад. Тхэквондисты из республики тогда не имели себе равных в трех весовых категориях.

Напомним, что уроженец Дагестана Исмаил Исмаилов в конце прошлого года выиграл золото юношеского Первенства Европы по тхэквондо. Дагестанцу не нашлось равных в весовой категории до 65 кг.

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