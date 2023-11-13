Москву сегодня заметет снегом

Сегодня во второй половине дня в Москве и Московской области начнется снегопад, который продлится почти сутки, при этом немного потеплеет.

Сегодня в столичном регионе установится облачная с прояснениями погода, а во второй половине дня пойдет снег, температура воздуха будет колебаться в районе 9 градусов мороза, сообщает Гидрометцентр России.

"Облачно с прояснениями. Небольшой снег, местами умеренный. Местами метель, гололедица. Температура воздуха в Москве составит от 7 до 5 градусов мороза, по области от минус 9 до минус 4 градусов. Ветер юго-западный, южный, 6–11 м/c, местами порывы до 15 м/с"

- Гидрометцентр России

Атмосферное давление будет пониженным и составит 738 мм ртутного столба, а снегопад продлится почти сутки, за которые наметет снежный покров толщиной до 10 см, предупреждают синоптики.