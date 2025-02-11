Вестник Кавказа

В США приветствовали приближение мира на Южном Кавказе

В США приветствовали приближение мира на Южном Кавказе
Вашингтон и Баку обсудили возможность скорого мира на Южной Кавказе. В беседе между Уолтцем и Гаджиевым было отмечено, что регион должен стать процветающим.

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц сообщил, что беседовал с помощником президента Азербайджана Ильхама Алиева - заведующим отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикметом Гаджиевым, темой беседы стал факт согласования мирного соглашения между Баку и Ереваном.

Уолтц в сообщении на своей странице в соцсети отметил, что конфликт на Южном Кавказе должен быть завершен.

"Мы рады, что Азербайджан и Армения сделали большой шаг вперед и согласились на мирный договор. Я сказал ему (Хикмету Гаджиеву), что мы должны завершить этот мирный договор сейчас... чтобы сделать регион более безопасным и процветающим"

– Майк Уолтц

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