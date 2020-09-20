Вестник Кавказа

"Абшерон" нарастил добычу конденсата

"Абшерон" нарастил добычу конденсата
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На месторождении "Абшерон" с начала года увеличилась добыча конденсата. Месторождение находится на шельфе Каспийского моря, в 100 км к юго-востоку от Баку.

С начала 2025 года на газовом месторождении "Абшерон" произведено 0,1 млн т конденсата – на 4,2% больше прошлогодних показателей (96 тыс т).

Как пишет Минэнерго Азербайджана, объем добычи природного газа составил 0,3 млрд кубометров, что соответствует уровню периода прошлого года.

Напомним, месторождение "Абшерон" находится на шельфе Каспийского моря, в 100 км к юго-востоку от Баку и в 25 км к северо-востоку от месторождения "Шахдениз".

На "Абшероне" газ и конденсат добывают с июля 2023 года. Работами занимается операционная компания JOCAP на основании проекта ранней добычи с одной глубоководной скважины.

По договоренностями с партнерами, SOCAR выкупает газ, а конденсат идет в нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан.

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