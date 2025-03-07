Площадь Карши в Узбекистане увеличится вдвое за 17 лет

Карши в Кашкадарьинской области Узбекистана должен значительно увеличиться к 2042 году. Соответствующий план одобрен правительством.

Узбекистанский Карши ожидает бурный рост в ближайшие десятилетия. Власти страны постановили увеличить площадь города к 2042 году.

Согласно проекту, в состав города войдут земли трех районов. Таким образом, площадь центра Кашкадарьинской области вырастет с 8 до 16 тыс га.

Также город ожидает рост числа жителей. С нынешних 300 тыс население должно вырасти до почти полмиллиона человек.

Власти также определились с развитием инфраструктуры. Жилищный фонд должен достичь 11 млн кв метров, а протяженность магистральных улиц города должна составить 300 км.