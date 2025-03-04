Узбекистан получит 40 мини-ГЭС из Удмуртии

Удмуртия развивает сотрудничество с Узбекистаном: регион РФ направит в центральноазиатскую республику мини-ГЭС.
Компания "Деалан Энерго" из Удмуртии поставит в Узбекистан около 40 мини-ГЭС, поведал глава правительства региона РФ Роман Ефимов.
Отмечается, что работы начнутся уже на следующей неделе. Российские специалисты установят 8 станций для добычи электроэнергии.
Всего Ташкент планирует договориться о поставках 40 установок мини-ГЭС.
Компания "Деалан Энерго" также рассчитывает на интерес других стран региона. Ожидается, что поставки ГЭС начнутся в Кыргызстан и Туркменистан.