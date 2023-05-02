Московским школьникам грозит дистанционка из-за кори

Школьники в Москве могут уйти на дистанционное обучение на 21 день. Такой формат ждет тех детей, которые имели контакт с заболевшим корью и не прошли вакцинацию от этой инфекции.
В Москве на дистанционное обучение отправляют школьников и дошколят, контактировавших с больным корью. Так в городе хотят избежать вспышек заболевания.
«В случае выявления заболевания в школе (даже если заболевает только один ребенок) всех непривитых детей переводят на дистанционные занятия на 21 день»
– департамент образования и науки Москвы.
На данный момент на карантине в Москве 15 школьных классов и шесть дошкольных групп, уточнили в ведомстве.
В Москве выявляются очаги кори, заболеваемость растет, болеют и взрослые, и дети. Сейчас ситуация не является критической. Повысить иммунную прослойку поможет вакцинация.