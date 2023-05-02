В Москве выявлены очаги кори

Опубликовано: 11:28, 2 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Москве растет заболеваемость корью, есть очаги кори, но ситуация не критическая. Заболевают в основном не привитые горожане.

Столичный департамент здравоохранения информирует, что в городе выявлены единичные очаги кори, заболеваемость растет.

Депздрав Москвы подтвердил распространяемую в СМИ информацию о том, что в городе растет число случаев заболевания корью.

«В Москве мы действительно фиксируем рост спорадической заболеваемости и единичные очаги кори среди непривитых, но в целом ситуация не является критической и находится на контроле как департамента здравоохранения, так и управления Роспотребнадзора по Москве»,

– говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что чаще всего корью заражаются непривитые граждане. Их контакты быстро выявляются, затем определяются те, кто также не получил вакцинацию против кори, принимаются меры, чтобы заболевание не распространялось.

«Например, мы можем быстро очертить весь круг людей, с кем мог контактировать заболевший корью школьник. А благодаря уникальному реестру вакцинации всех детей по городу доступны данные о том, кто из контактных не привит, что позволяет на время ограничить посещение школы для них»,

– Депздрав Москвы.

В городе проводится вакцинация от кори, в фокусе внимания - маленькие дети. Эта мера создает в столице иммунную прослойку и защищает от заражения взрослых и пожилых родственников дошкольников и школьников.

Симптомы кори

Корь крайне заразна и легко передается воздушно-капельным путем. Лучший способ защиты - прививка. Корью болеют и дети, и взрослые, причем взрослые переносят инфекцию тяжелее.

Распознать корь можно по следующим признакам: температура, головная и мышечная боль, першение в горле, насморк, кашель. Затем добавляется конъюнктивит, на третий-пятый день болезни появляется сыпь. Сыпь при кори сначала становится заметной на лице, после чего распространяется на все тело. Сыпь выглядит как яркие красноватые пятна размером в несколько миллиметров.

Корь часто приводит к осложнениям. Лечится заболевание исключительно симптоматически.

Ситуация в регионах

Вспышки кори в разных регионах России фиксируются с января. Сложная ситуация складывается в тех регионах, где недостаточен охват вакцинацией против данного заболевания. К таким регионам относятся Дагестан, Самарская область, Ставропольский край.