Мошенник похитил у жителя Ставрополья почти 4,5 млн

Лжеброкер похитил у ставропольца около 4,5 млн рублей. Мошенник предложил жителю Георгиевска заработать, но вместо этого украл все его деньги.

В Георгиевске на Ставрополье произошел случай, когда мошенник похитил у местного жителя почти 4,5 млн рублей. Злоумышленник выдавал себя за брокера. Он обманным путем получил доступ к финансовым средствам пострадавшего.

«Желая получить легкий заработок, потерпевший оформил кредит, а затем перевел все деньги через специальное мобильное приложение на указанный злоумышленником счет»

– МВД по региону

Мошенник, представившийся брокером, позвонил пострадавшему и убедил его в том, что он может заработать большие деньги, инвестируя свои средства через него. Под видом надежного партнера и эксперта по финансовым вопросам, мошенник убедил жителя Георгиевска передать ему почти 4,5 млн рублей. После этого мошенник исчез, и потерпевший обратился в правоохранительные органы.

Как защитить себя от финансовых мошенников

Не доверяйте свои финансовые данные и средства незнакомым людям, даже если они представляют себя как профессионалы в области инвестиций или финансов.

Прежде чем вкладывать деньги или делать какие-либо финансовые операции, убедитесь в надежности и репутации предлагающей услуги компании или брокера.

Любая схема, обещающая высокую прибыль за короткий срок, вероятно, является мошеннической. Будьте осторожны и не поддавайтесь соблазнам легких денег.

Если у вас возникли сомнения относительно предлагаемых вам инвестиционных возможностей или финансовых операций, проконсультируйтесь с финансовым консультантом или адвокатом.