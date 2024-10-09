Под Лос-Анджелесом вспыхнул новый лесной пожар

Новый лесной пожар вспыхнул в американском округе Лос-Анджелес (штат Калифорния), площадь возгорания составила свыше 20 квадратных километров, сообщает департамент лесного хозяйства и пожарной охраны штата.
"Название: пожар "Хьюз". Место: трасса Лейк-Хьюз, у озера Кастаик... Дата начала: 22 января 2025 года... Размер: 5 054 акра (около 20,5 квадратных километра)"
- сайт департамента Калифорнии
Власти штата начали эвакуацию жителей близлежащих к очагу возгорания районов.
Напомним, пожары в округе Лос-Анджелес в США начались 7 января, крайне сухая погода и порывистый ветер затрудняют борьбу с многочисленными возгораниями. В огне уже погибли не менее 27 человек – тела находят на месте пожаров, большинство погибших остаются неопознанными. Кроме того, официально числятся в списке пропавших без вести еще 18 человек. Возгорания уже признаны самыми масштабными в истории штата.