Вестник Кавказа

Под Лос-Анджелесом вспыхнул новый лесной пожар

Под Лос-Анджелесом вспыхнул новый лесной пожар
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В округе Лос-Анджелес в США начался новый масштабный пожар: огонь уже охватил более 20 квадратных километров леса, спасатели начали эвакуацию жителей близлежащих к очагу возгорания районов.

Новый лесной пожар вспыхнул в американском округе Лос-Анджелес (штат Калифорния), площадь возгорания составила свыше 20 квадратных километров, сообщает департамент лесного хозяйства и пожарной охраны штата.

"Название: пожар "Хьюз". Место: трасса Лейк-Хьюз, у озера Кастаик... Дата начала: 22 января 2025 года... Размер: 5 054 акра (около 20,5 квадратных километра)"

- сайт департамента Калифорнии

Власти штата начали эвакуацию жителей близлежащих к очагу возгорания районов.

Напомним, пожары в округе Лос-Анджелес в США начались 7 января, крайне сухая погода и порывистый ветер затрудняют борьбу с многочисленными возгораниями. В огне уже погибли не менее 27 человек – тела находят на месте пожаров, большинство погибших остаются неопознанными. Кроме того, официально числятся в списке пропавших без вести еще 18 человек. Возгорания уже признаны самыми масштабными в истории штата.

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