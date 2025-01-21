Житель Дагестана ответит в суде за гибель таксиста 20 лет назад

В Дагестане будут судить местного жителя. 20 лет назад он убил таксиста. Преступника задержали в мае 2024 года.

Житель Акушинского района Дагестана ответ в суде за убийство 20-летней давности, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как заявило следствие, в декабре 2003 года мужчина вместе с другом на такси отправился из Махачкалы в Ставропольский край.

Они доехали до Южно-Сухокумска, где у обвиняемого вспыхнул конфликт с водителем. Задержанный несколько раз выстрелил в таксиста из самодельного пистолета.

Преступник был объявлен в розыск, однако на был задержан в мае 2024 года. Сейчас он находится под стражей.