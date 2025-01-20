Вестник Кавказа

Эрдоган приедет на место трагедии в Болу

Реджеп Тайип Эрдоган
© Фото: сайт президента Турции
Президент Турции сегодня побывает на месте пожара, унесшего жизни десятков человек на горнолыжном курорте. В поездке его будет сопровождать первая леди страны.

В среду, 22 января, президент Турции и первая леди страны посетят провинцию Болу, на горнолыжном курорте которой накануне произошел пожар, унесший жизни более 70 человек. Об этом рассказал глава управления по коммуникациям президентской администрации страны.

"Президент Реджеп Тайип Эрдоган и первая леди Эмине Эрдоган сегодня совершат визит в Болу. В рамках визита наш президент и первая леди примут участие в похоронной молитве наших граждан, погибших в результате пожара в Карталкая"

– Фахреттин Алтун

Напомним, страшный пожар на горнолыжном курорте Карталкая произошел накануне. Жертвами ЧП стали 76 человек, 51 пострадал.

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