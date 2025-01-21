Вестник Кавказа

Трое возможных черных оружейников схвачены в Дагестане

Трое возможных черных оружейников схвачены в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Дагестанские полицейские обнаружили и задержали троих возможных подпольных оружейников, которые занимались нелегальной переделкой оружия, в том числе превращая его в боевое.

Нелегальные оружейники обезврежены в Дагестане, заявили в республиканском МВД.

В ведомстве уточнили, что стражи порядка схватили трех жителей региона, которые, по их подозрениям, незаконно производили оружие и продавали его в Махачкале.

На данный момент установлено, что в течение почти двух лет, с марта 2023 года, подозреваемые обрабатывали уже готовое оружие. В результате реконструкции они доводили его до боевого состояния. Параллельно мужчины работали над продажей своей "продукции", создавая каналы сбыта.

"Во время контрольной закупки сотрудники полиции приобрели у подозреваемых 4 охолощенных пистолета RETAY и охолощенный пистолет Макарова, переделанный под боевой аналог"

– МВД

Все подозреваемые задержаны. Оружие, которое удалось у них изъять, пройдет экспертизу.

Открыто уголовное дело по статье 222 Уголовного кодекса.

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