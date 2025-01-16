Происшествие в Абхазии: погибли трое мужчин

Накануне в абхазской Гагре случилась трагедия во время строительных работ в районе Сухумского шоссе. Жертвами стали трое мужчин.

В Гагре в Абхазии произошло ЧП, в результате которого погибли трое мужчин, рассказали в местном МЧС.

Сообщается, что один из местных жителей решил вырыть водоотвод в районе Сухумского шоссе. В этом деле он попросил помощь у двух своих знакомых. Вместе они спустились в яму, чтобы проверить выполненные работы. В этот момент на них обрушилась земля.

Прибывшие на место сотрудники МЧС достали мужчин из ямы, однако они уже не подавали признаков жизни.