Вестник Кавказа

Происшествие в Абхазии: погибли трое мужчин

Происшествие в Абхазии: погибли трое мужчин
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Накануне в абхазской Гагре случилась трагедия во время строительных работ в районе Сухумского шоссе. Жертвами стали трое мужчин.

В Гагре в Абхазии произошло ЧП, в результате которого погибли трое мужчин, рассказали в местном МЧС.

Сообщается, что один из местных жителей решил вырыть водоотвод в районе Сухумского шоссе. В этом деле он попросил помощь у двух своих знакомых. Вместе они спустились в яму, чтобы проверить выполненные работы. В этот момент на них обрушилась земля.

Прибывшие на место сотрудники МЧС достали мужчин из ямы, однако они уже не подавали признаков жизни.

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