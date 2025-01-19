В Израиле будут сажать в тюрьму за отрицание агрессии ХАМАС в 2023 году

В Израиле теперь официально запрещено выражать публичную поддержку ХАМАС или отрицать теракты 2023 года. Нарушителю грозит тюремное заключение.

Израильский парламент одобрил закон об уголовной ответственности за отрицание агрессии ХАМАС в октябре 2023 года, передают СМИ еврейского государства.

Согласно новому закону, отрицание трагических событий 7 октября 2023 года, а также высказывания и публикации, обеляющие или восхваляющие действия ХАМАС, могут стать основанием для уголовного преследования.

Отмечается, что нарушитель закона может получить до пяти лет тюрьмы.

Напомним, что Израиль подвергся атаке вооруженных отрядов ХАМАС 7 октября 2023 года. В приграничных районах еврейского государство было убито свыше 1200 местных жителей, около 250 стали заложниками. Тель-Авив в ответ начал военную операцию в Газе, целью которой было уничтожение военно-политического потенциала ХАМАС.