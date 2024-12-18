Вестник Кавказа

Ильхам Алиев обвинил Джо Байдена в кризисе в отношениях Азербайджана и США

Ильхам Алиев обвинил Джо Байдена в кризисе в отношениях Азербайджана и США
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Президент Азербайджана заявил, что администрация Байдена предвзято относилась к Баку. Он отметил, что отношения стран были втянуты в кризис.

Азербайджанский президент Ильхам Алиев высказался по поводу предыдущей администрации США во главе с экс-руководителем страны Джо Байденом.

На встрече с главой Конгресса христианских лидеров США президент отметил, что Вашингтон в период администрации Байдена и Блинкена предвзято относился к Баку.

Ильхам Алиев подчеркнул, что подобное отношение США к Азербайджану привело к тому, что двусторонние связи двух государств были втянуты в кризис.

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