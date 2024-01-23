Более тысячи обманутых дольщиков получили компенсации на Ставрополье

Свыше тысячи жителей Ставрополья, вложившихся в строительство домов, которые так и остались незавершенными, получили полагающиеся им выплаты, сообщает Минстрой региона.
В ведомстве уточнили, что речь идет об участниках возведения домов трех компаний.
Дома начали строиться в Пятигорске и Ессентуках, позже строительство было заброшено.
В общей сложности компенсации перевели 1010 обманутым дольщикам – это почти все участники проектов.
Однако, пояснили в министерстве, примерно сто дольщиков пока не обратились за своими выплатами. Минстрой призвал их по возможности оперативно подавать документы на выплаты. Сделать это можно онлайн.
Напомним, в августе прошлого года на Ставрополье был вынесен приговор местному жителю: мужчина основал строительную компанию, собрал деньги на возведение дома с 92 человек, однако ничего не построил. Его приговорили к 4 годам колонии и двум штрафам.