Когда решат проблему обманутых дольщиков Ставрополья?

На Ставрополье не останется обманутых дольщиков уже весной этого года. Власти пообещали решить проблемы 36 пострадавших.

Власти Ставрополья пообещали полностью решить проблемы обманутых дольщиков до весны текущего года. По данным главы Минстроя региона, сейчас на Ставрополье есть только 4 проблемных новостройки.

«В реестре остаются всего 4 объекта и 36 пострадавших граждан. Если вернуться к началу 2023 года, то в дорожной карте было почти 2 тысячи пострадавших граждан и 41 проблемный объект»

– Валерий Савченко.

Глава ведомства отметил, что за десять лет в регионе были восстановлены права порядка пяти тысяч жителей, которые пострадали от действий застройщиков. Средства для реализации данной программы поступали как из федерального, так и регионального бюджетов.

Также Валерий Савченко обратил внимание на то, что за минувшие три года в регионе не было зафиксировано ни одного подобного случая.