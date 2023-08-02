Когда решат проблему обманутых дольщиков Ставрополья?

Власти Ставрополья пообещали полностью решить проблемы обманутых дольщиков до весны текущего года. По данным главы Минстроя региона, сейчас на Ставрополье есть только 4 проблемных новостройки.
«В реестре остаются всего 4 объекта и 36 пострадавших граждан. Если вернуться к началу 2023 года, то в дорожной карте было почти 2 тысячи пострадавших граждан и 41 проблемный объект»
– Валерий Савченко.
Глава ведомства отметил, что за десять лет в регионе были восстановлены права порядка пяти тысяч жителей, которые пострадали от действий застройщиков. Средства для реализации данной программы поступали как из федерального, так и регионального бюджетов.
Также Валерий Савченко обратил внимание на то, что за минувшие три года в регионе не было зафиксировано ни одного подобного случая.