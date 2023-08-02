РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

На Ставрополье застройщик отправится в колонию за обман дольщиков

На Ставрополье застройщик отправится в колонию за обман дольщиков
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
На Ставрополье приговорили к 4 годам колонии мужчину, обманувшего дольщиков. Его также обязали выплатить несколько крупных штрафов.

В Ставропольском крае вынесен приговор в отношении местного жителя, обманувшего граждан при строительстве дома. Об этом сказано в сообщении прокуратуры Ставрополья.

Было установлено, что 7 лет назад ставрополец зарегистрировал на себя общество с ограниченной ответственностью, заняв в нем одновременно две должности – главного бухгалтера и директора.

"В течение трех лет подсудимый для строительства многоквартирного дома на территории Ставрополя привлек денежные средства 92 участников долевого строительства, при этом многоквартирный дом злоумышленник не достроил"

– пресс-служба

Сумма ущерба превысила 200 млн рублей. Имущество мужчины и его компании арестовано.

Ближайшие 4 года он проведет в колонии общего режима. Мужчине также предстоит заплатить два штрафа в размере 800 тыс рублей и 150 тыс рублей.

В Ставрополе главврач детской больницы лишилась должности из-за своей квалификации

В Ставрополе главврач детской больницы лишилась должности из-за своей квалификации

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
780 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом

Все новости

Видео

English version