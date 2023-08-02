На Ставрополье застройщик отправится в колонию за обман дольщиков

Опубликовано: 18:32, 2 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На Ставрополье приговорили к 4 годам колонии мужчину, обманувшего дольщиков. Его также обязали выплатить несколько крупных штрафов.

В Ставропольском крае вынесен приговор в отношении местного жителя, обманувшего граждан при строительстве дома. Об этом сказано в сообщении прокуратуры Ставрополья.

Было установлено, что 7 лет назад ставрополец зарегистрировал на себя общество с ограниченной ответственностью, заняв в нем одновременно две должности – главного бухгалтера и директора.

"В течение трех лет подсудимый для строительства многоквартирного дома на территории Ставрополя привлек денежные средства 92 участников долевого строительства, при этом многоквартирный дом злоумышленник не достроил"

– пресс-служба

Сумма ущерба превысила 200 млн рублей. Имущество мужчины и его компании арестовано.

Ближайшие 4 года он проведет в колонии общего режима. Мужчине также предстоит заплатить два штрафа в размере 800 тыс рублей и 150 тыс рублей.