На Ставрополье застройщик отправится в колонию за обман дольщиков

В Ставропольском крае вынесен приговор в отношении местного жителя, обманувшего граждан при строительстве дома. Об этом сказано в сообщении прокуратуры Ставрополья.
Было установлено, что 7 лет назад ставрополец зарегистрировал на себя общество с ограниченной ответственностью, заняв в нем одновременно две должности – главного бухгалтера и директора.
"В течение трех лет подсудимый для строительства многоквартирного дома на территории Ставрополя привлек денежные средства 92 участников долевого строительства, при этом многоквартирный дом злоумышленник не достроил"
– пресс-служба
Сумма ущерба превысила 200 млн рублей. Имущество мужчины и его компании арестовано.
Ближайшие 4 года он проведет в колонии общего режима. Мужчине также предстоит заплатить два штрафа в размере 800 тыс рублей и 150 тыс рублей.