В Ставрополе главврач детской больницы лишилась должности из-за своей квалификации

Опубликовано: 20:58, 13 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На Ставрополье главврач детской больницы покинула свой пост после проверки прокуратуры. В ведомстве отметили, что женщина не может занимать эту должность из-за своей квалификации.

В Ставропольском крае признала незаконным назначение Галины Уткиной на пост главврача детской больницы имени Г.К. Филиппского. Об этом рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

В ходе проведенной проверки было установлено, что она не может быть главврачом, так как ее квалификация не соответствует необходимым для этой должности требованиям.

"Министром здравоохранения региона 13 июля текущего года принято решение о расторжении трудового договора с главным врачом ГБУЗ СК "Городская детская клиническая больница им. Г.К. Филиппского"

– пресс-служба

Ранее сообщалось, что главврач является женой бывшего замглавы Ставрополя Андрея Уткина, который осенью прошлого года был приговорен к 12,5 годам тюрьмы по делу об организации убийства двух человек.