На Ставрополье за телефонное мошенничество заключили под стражу пятерых человек

Опубликовано: 15:30, 10 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На Ставрополье заключили под стражу пятерых злоумышленников, занимавшихся телефонным мошенничеством. Еще нескольким фигурантам дела удалось скрыться, их объявили в розыск.

В Ставропольском крае заключена под стражу группа лиц, подозреваемых в телефонном мошенничестве. Такое заявление в понедельник сделала официальный представитель министерства внутренних дел России.

"Пятеро фигурантов заключены под стражу, одному избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Двоим удалось скрыться, они объявлены в федеральный розыск"

– Ирина Волк

По факту организации преступного сообщество было возбуждено уголовное дело.

"Предварительно установлено, что восемь злоумышленников в составе криминальной организации занимались различными видами преступной деятельности. Часть фигурантов совершала телефонные звонки жителям разных регионов России. Они представлялись сотрудниками правоохранительных органов или службы безопасности банка. Затем под всевозможными предлогами убеждали своих собеседников обналичить сбережения и перевести их на так называемые безопасные счета"

– рассказали в МВД

Ранее сегодня в министерстве заявили, что общая сумма ущерба, причиненного телефонными мошенниками местным жителям в период с 3 по 9 июля, превысила 40 млн рублей.