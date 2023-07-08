Экс вице-премьер КЧР проведет время до суда за решеткой

Опубликовано: 4:24, 8 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Городской суд своим решением сегодня арестовал бывшего вице-премьера Карачаево-Черкесии Ирину Гербекову, обвиняемую в хищении бюджетных средств, выделенных учреждениям здравоохранения региона.

Городской суд Черкесска сегодня изменил меру пресечения бывшему вице-премьеру Карачаево-Черкесии Ирине Гербековой, обвиняемой в хищении 100 млн рублей, выделенных на здравоохранение, сообщила начальник пресс-службы МВД по КЧР Евгения Бостанова.

"Суд изменил меру пресечения в отношении бывшего заместителя председателя правительства КЧР с домашнего ареста на арест"

- Бостанова

Кроме Гербековой, по этому делу арестованы четверо фигурантов, еще двое находятся под домашним арестом.

Сама экс-чиновница сейчас содержится в больнице в специальном блоке для арестованных.

Месяцем ранее в КЧР была раскрыта группа расхитителей федерального бюджета, которая специализировалась на хищении средств, выделенных по госпрограмме развития здравоохранения, включая приобретение лекарств, медоборудования, а также выплату зарплат медицинским работникам, возглавляла которую заместитель председателя правительства региона. В ходе следствия были задержаны семеро подозреваемых, в числе которых - сотрудники и руководители республиканской клинической больницы, а также индивидуальные предприниматели, работавшие на территории ряда субъектов СКФО.