Экс вице-премьер КЧР проведет время до суда за решеткой

Городской суд Черкесска сегодня изменил меру пресечения бывшему вице-премьеру Карачаево-Черкесии Ирине Гербековой, обвиняемой в хищении 100 млн рублей, выделенных на здравоохранение, сообщила начальник пресс-службы МВД по КЧР Евгения Бостанова.
"Суд изменил меру пресечения в отношении бывшего заместителя председателя правительства КЧР с домашнего ареста на арест"
- Бостанова
Кроме Гербековой, по этому делу арестованы четверо фигурантов, еще двое находятся под домашним арестом.
Сама экс-чиновница сейчас содержится в больнице в специальном блоке для арестованных.
Месяцем ранее в КЧР была раскрыта группа расхитителей федерального бюджета, которая специализировалась на хищении средств, выделенных по госпрограмме развития здравоохранения, включая приобретение лекарств, медоборудования, а также выплату зарплат медицинским работникам, возглавляла которую заместитель председателя правительства региона. В ходе следствия были задержаны семеро подозреваемых, в числе которых - сотрудники и руководители республиканской клинической больницы, а также индивидуальные предприниматели, работавшие на территории ряда субъектов СКФО.