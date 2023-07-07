Нападение на Арарата Мирзояна: дело передано в суд

В скором времени суд будет рассматривать дело одного из подозреваемых в жестоком нападении на бывшего тогда спикером армянского Нацсобрания Арарата Мирзояна, рассказали в Генпрокуратуре.
Оно уже передано в суд. Подозреваемый, некто Т.А., был задержан в феврале этого года и взят под стражу.
Следствие установило, что в ночь с 9 на 10 ноября 2020 года Т.А. узнал новость о заключении Трехстороннего заявления. После этого он пошел к парламенту, где в ту ночь бушевали массовые беспорядки.
На одном из перекрестков мужчина заметил машину Мирзояна. Вместе с другими лицами Т.А. остановил автомобиль. Политика силой выволокли из него и стали избивать, в том числе ногами по голове.
Председателя парламента доставили в больницу. Он потерял сознание. Медики нашли у него множество переломов и другие травмы.
Напомним, сейчас Мирзоян занимает пост главы МИД Армении.