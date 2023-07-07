Нападение на Арарата Мирзояна: дело передано в суд

Опубликовано: 19:22, 7 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Сайт МИД Армении

Расследование уголовного дела по факту избиения Арарата Мирзояна в 2020 году продолжается. В суд передана та его часть, которая связана с одним из подозреваемых.

В скором времени суд будет рассматривать дело одного из подозреваемых в жестоком нападении на бывшего тогда спикером армянского Нацсобрания Арарата Мирзояна, рассказали в Генпрокуратуре.

Оно уже передано в суд. Подозреваемый, некто Т.А., был задержан в феврале этого года и взят под стражу.

Следствие установило, что в ночь с 9 на 10 ноября 2020 года Т.А. узнал новость о заключении Трехстороннего заявления. После этого он пошел к парламенту, где в ту ночь бушевали массовые беспорядки.

На одном из перекрестков мужчина заметил машину Мирзояна. Вместе с другими лицами Т.А. остановил автомобиль. Политика силой выволокли из него и стали избивать, в том числе ногами по голове.

Скриншот видео с места событий ночью 10 ноября 2020 года

Председателя парламента доставили в больницу. Он потерял сознание. Медики нашли у него множество переломов и другие травмы.

Напомним, сейчас Мирзоян занимает пост главы МИД Армении.