Закон о вступлении Армении в ЕС начнут рассматривать на этой неделе

Армянские парламентарии уже в ближайшее время приступят к обсуждению вызвавшего широкий резонанс законопроекта о запуске процесса вступления Армении в ЕС. На первом этапе его обсудит профильная комиссия.

Национальное собрание Армении начнет обсуждать законопроект о запуске процесса евроинтеграции уже через два дня, анонс опубликован на сайте армянского парламента.

Согласно сообщению, документ будет рассмотрен сначала комиссией по евроинтеграции. Она соберется с этой целью в пятницу 24 января.

Если комиссия одобрит законопроект, то далее его обсудят все депутаты на пленарном заседании.

Стоит отметить, что накануне глава МИД Армении Арарат Мирзоян в ходе своего визита в Москву выразил уверенность, что законодательный орган одобрит закон, изначально предложенный гражданским обществом.