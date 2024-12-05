Вестник Кавказа

Закон о вступлении Армении в ЕС начнут рассматривать на этой неделе

Закон о вступлении Армении в ЕС начнут рассматривать на этой неделе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Армянские парламентарии уже в ближайшее время приступят к обсуждению вызвавшего широкий резонанс законопроекта о запуске процесса вступления Армении в ЕС. На первом этапе его обсудит профильная комиссия.

Национальное собрание Армении начнет обсуждать законопроект о запуске процесса евроинтеграции уже через два дня, анонс опубликован на сайте армянского парламента.

Согласно сообщению, документ будет рассмотрен сначала комиссией по евроинтеграции. Она соберется с этой целью в пятницу 24 января.

Если комиссия одобрит законопроект, то далее его обсудят все депутаты на пленарном заседании.

Стоит отметить, что накануне глава МИД Армении Арарат Мирзоян в ходе своего визита в Москву выразил уверенность, что законодательный орган одобрит закон, изначально предложенный гражданским обществом.

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