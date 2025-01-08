Вестник Кавказа

Генсек ООН выразил обеспокоенность ядерной программой Ирана

Эмблема ООН
© Фото: Динара Хаирова
Опасения по поводу возможного создания ядерного оружия Ираном прозвучали из уст генсека ООН на Всемирном экономическом форуме в Давосе. При этом глава международной организации призвал к более гибкой политике, подразумевающей ослабление экономического давления на Тегеран.

Генсек ООН Антониу Гутерриш высказался о ядерной программе Ирана. По словам Гутерриша, исламская республика должна явственно обозначить отсутствие стремления создать ядерное оружие. 

"Я надеюсь, что Иран ясно понимает, что должен четко показать, что не стремится обладать ядерным оружием"

– Антониу Гутерриш 

По словам генсека ООН, Тегеран может получить больше возможностей для экономического сотрудничества с другими державами, если даст понять, что не стремится к созданию ядерного оружия. 

При этом Гутерриш выразил опасение, что ситуация в регионе может выйти из-под контроля и вылиться в масштабный конфликт. 

Отметим, что в СМИ циркулирует информация о жестком подходе нового президента США Трампа к Ирану. Согласно этой информации, Трамп намерен максимально ослабить экономику Тегерана.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
740 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Иран машет кулаками после боя

Иран машет кулаками после боя

Красную черту в переговорах с Европой назвали в Иране

Красную черту в переговорах с Европой назвали в Иране

Ситуацию на Южном Кавказе обсудят президенты России и Ирана

Ситуацию на Южном Кавказе обсудят президенты России и Ирана

Пезешкиан: Иран не хочет делать атомные бомбы

Пезешкиан: Иран не хочет делать атомные бомбы

Удар Израиля или США по Ирану получит ответ – Пезешкиан

Удар Израиля или США по Ирану получит ответ – Пезешкиан

Яков Кедми. Трамп будет давить на Иран, чтобы ослабить Россию и Китай. Освобождение Освенцима

Яков Кедми. Трамп будет давить на Иран, чтобы ослабить Россию и Китай. Освобождение Освенцима

Иран и &quot;евротройка&quot; начали переговоры в Женеве

Иран и "евротройка" начали переговоры в Женеве

Возможна ли война Израиля с Ираном и Турцией?

Возможна ли война Израиля с Ираном и Турцией?

3 сценария для Ирана в постасадовской Сирии

3 сценария для Ирана в постасадовской Сирии

Власти Ирана предложили иностранцам покинуть окрестности АЭС Бушер

Власти Ирана предложили иностранцам покинуть окрестности АЭС Бушер

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы