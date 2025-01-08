Генсек ООН выразил обеспокоенность ядерной программой Ирана

Опасения по поводу возможного создания ядерного оружия Ираном прозвучали из уст генсека ООН на Всемирном экономическом форуме в Давосе. При этом глава международной организации призвал к более гибкой политике, подразумевающей ослабление экономического давления на Тегеран.

Генсек ООН Антониу Гутерриш высказался о ядерной программе Ирана. По словам Гутерриша, исламская республика должна явственно обозначить отсутствие стремления создать ядерное оружие.

"Я надеюсь, что Иран ясно понимает, что должен четко показать, что не стремится обладать ядерным оружием"

– Антониу Гутерриш

По словам генсека ООН, Тегеран может получить больше возможностей для экономического сотрудничества с другими державами, если даст понять, что не стремится к созданию ядерного оружия.

При этом Гутерриш выразил опасение, что ситуация в регионе может выйти из-под контроля и вылиться в масштабный конфликт.

Отметим, что в СМИ циркулирует информация о жестком подходе нового президента США Трампа к Ирану. Согласно этой информации, Трамп намерен максимально ослабить экономику Тегерана.