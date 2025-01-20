Вестник Кавказа

Новая аллея появилась в Махачкале

Новая аллея появилась в Махачкале
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Махачкале открыли Аллею памяти погибших журналистов. Новый сквер осмотрел мэр столицы вместе со своими помощниками.

Торжественная церемония открытия нового сквера прошла в Махачкале. Городские власти решили назвать территорию Аллеей памяти погибших журналистов.

Новая аллея находится на улице Времена года, недалеко от Дома издательства. Свыше 8 тыс горожан выбрали данную территорию для благоустройства по итогам голосования.

Отмечается, что все работы проводились на площади более 5,5 тыс кв м в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" проекта "Жилье и городская среда".

Стоит добавить, что в церемонии открытия принял участие мэр Махачкалы Юсуп Умавов. Он вместе со своими помощниками осмотрел благоустроенное общественно пространство.

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