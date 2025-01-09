В порту Махачкалы отремонтируют нефтепричал за 400 млн рублей

Нефтепричал в порту Махачкалы планируется отремонтировать за 400 млн рублей. Сейчас проходит аукцион по поиску исполнителя работ.

В порту Махачкалы выполнят ремонтные работы нефтепричала. Подрядчик будет выбран по результатам аукциона, который организовал "Росморпорт", отмечается в информации, размещенной на портале госзакупок.

Сообщается, что на реализацию проекта будет выделено более 400 млн рублей. Заявки будут приниматься до 27 января, результаты аукциона объявят 6 февраля.

Фирма, которая получит подряд, должна будет выполнить работы в течение полутора лет.

Напомним, что морской порт в Махачкале планируется модернизировать для приема круизных лайнеров, которые курсируют по Каспию. Работы по обновлению инфраструктуры порта должны быть выполнены к 2030 году.