Вестник Кавказа

В порту Махачкалы отремонтируют нефтепричал за 400 млн рублей

Порт
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Нефтепричал в порту Махачкалы планируется отремонтировать за 400 млн рублей. Сейчас проходит аукцион по поиску исполнителя работ.

В порту Махачкалы выполнят ремонтные работы нефтепричала. Подрядчик будет выбран по результатам аукциона, который организовал "Росморпорт", отмечается в информации, размещенной на портале госзакупок. 

Сообщается, что на реализацию проекта будет выделено более 400 млн рублей. Заявки будут приниматься до 27 января, результаты аукциона объявят 6 февраля. 

Фирма, которая получит подряд, должна будет выполнить работы в течение полутора лет. 

Напомним, что морской порт в Махачкале планируется модернизировать для приема круизных лайнеров, которые курсируют по Каспию. Работы по обновлению инфраструктуры порта должны быть выполнены к 2030 году.

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