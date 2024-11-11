Вестник Кавказа

В Иране разбился истребитель ВВС страны

В Иране разбился истребитель ВВС страны
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня утром в Иране во время выполнения учебно-тренировочного полета потерпел крушение истребитель Вооруженных сил Ирана, его пилотам удалось катапультироваться.

Сегодня утром в Иране во время выполнения учебно-тренировочного полета разбился истребитель ВВС армии страны.

Авиакатастрофа произошла в провинции Хамадан на западе Ирана, известно, что управлявшие боевым самолетом летчики успели катапультироваться, сообщает иранское информационное агентство IRNA.

Тип истребителя, а также информация о состоянии его пилотов не сообщается.

На месте авиакатастрофы работают следователи и эксперты, которые устанавливают причины произошедшего, говорится в сообщении.

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