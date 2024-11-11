В Иране разбился истребитель ВВС страны

Сегодня утром в Иране во время выполнения учебно-тренировочного полета потерпел крушение истребитель Вооруженных сил Ирана, его пилотам удалось катапультироваться.
Сегодня утром в Иране во время выполнения учебно-тренировочного полета разбился истребитель ВВС армии страны.
Авиакатастрофа произошла в провинции Хамадан на западе Ирана, известно, что управлявшие боевым самолетом летчики успели катапультироваться, сообщает иранское информационное агентство IRNA.
Тип истребителя, а также информация о состоянии его пилотов не сообщается.
На месте авиакатастрофы работают следователи и эксперты, которые устанавливают причины произошедшего, говорится в сообщении.