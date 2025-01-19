Две выставки к 80-летию Победы порадуют жителей и гостей Махачкалы

Две выставки, посвященные 80-летию Победы в ВОВ откроются в музее в Махачкале. Церемония состоится 24 января в музее "Дагестанский аул".
Махачкалинский музей "Дагестанский аул" порадуют жителей и гостей столицы двумя выставками, которые будут посвящены 80-летию Победы в Великой Отечественной войне".
Две выставки – "Горячий снег Сталинграда" и "Ялтинская конференция. Засекреченные материалы" – откроются 24 января в 15:00 в выставочном зале музея.
Отмечается, что материал представлен Музеем Победы, который находится в Москве, а также является партнером музея в Махачкале в рамках проекта "Территория Победы".