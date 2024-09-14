Россия не будет экспортировать продовольствие в ущерб своему рынку

Российские власти готовы ограничить экспорт продовольствия в страны ЕС, чтобы обеспечить стабильность собственного продовольственного рынка, в том числе и ценовую, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев.

Первостепенная задача, стоящая перед российскими властями – обеспечить стабильность внутреннего продовольственного рынка, и ради достижения этой цели Россия может ввести ограничения на экспорт основных видов продовольствия, заявил сегодня на съезде российской отраслевой ассоциации производителей молока экс-министр сельского хозяйства РФ, а ныне вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев.

"Контроль за обеспечением экономической доступности основных видов продовольствия будет продолжен, и мы будем очень внимательно за этим следить. Если ситуация будет складываться не в пользу стабильности собственного рынка, рычаги влияния у нас есть, в том числе и касаются экспортных ограничений. Не хочется об этом говорить, но, согласитесь, не хочется в одночасье лишиться тех рынков, которые мы столько лет вместе завоевывали"

- Дмитрий Патрушев

Заместитель главы правительства России напомнил, что в минувшем году правительство уже вводило меры регулирования на рынке молочной продукции, тарифная льгота на импорт до 25 тыс т сливочного масла продолжает действовать до 15 июня, передает РИА Новости.

Сейчас общая задача властей - обеспечить рынок всеми видами молочной продукции, причем - по доступным ценам, не наращивая производство одной категории в ущерб другой, соблюдая производственный баланс, подчеркнул вице-премьер.

Экспортные ограничения могут не затронуть ближайшие к России страны. В большей степени речь идет о европейских рынках, пояснил Патрушев.