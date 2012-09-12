Вестник Кавказа

ВРП Дагестана достиг триллиона рублей

ВРП Дагестана достиг триллиона рублей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Экономическое развитие Дагестана отмечено позитивной динамикой: валовой региональный продукт (ВРП) республики вырос на 2,8% за минувший год.

Экономика Дагестана показала рост за прошлый год: валовой региональный продукт (ВРП) достиг триллиона рублей, рост составил почти 3%, рассказал глава экономического ведомства республики Гаджи Султанов. 

"Валовой региональный продукт республики вырос на 2,8% в 2024 году и мы перевалили рубеж в 1 трлн руб" — Гаджи Султанов 

Как отметил Султанов, достижение обусловлено комплексом мероприятий, которые стали катализатором роста экономики региона. 

Эксперты подчеркивают, что растущая экономики Дагестана привлекает инвесторов.

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