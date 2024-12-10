СНБ Турции утвердил новый документ по нацбезопасности

В Турции прошло заседание Совета национальной безопасности под председательством Реджепа Тайипа Эрдогана, члены которого утвердили обновленный документ по нацбезопасности страны.

Турция будет продолжать вносить вклад в глобальный мир, говорится в резолюции заседания Совета национальной безопасности (СНБ) Турции, накануне прошедшего в Анкаре под председательством президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Советом рассмотрены политические, военные, экономические и социальные события, произошедшие в 2024 году и имеющие важное значение для национальной безопасности, а также обсуждены вопросы, которые могут возникнуть в 2025 году, и мероприятия, которые должны быть проведены, и меры, которые должны быть приняты в этих рамках"

- заявление СНБ Турции

В ходе заседания Совбез Турции утвердил обновленный документ по нацбезопасности страны на следующие 5 лет: документ о политике национальной безопасности обновлен с учетом оценки событий в Турции, в регионе и в мире и признан Советом целесообразным, говорится в тексте, опубликованном в социальных сетях Управлением по коммуникациям администрации президента Турции, передает турецкое государственное информационное агентство Anadolu.

Документ о политике национальной безопасности (MGSB) был обновлен на основе оценки событий, которые произошли и могут произойти в Турции, регионе и мире, и был утвержден Советом, - говорится в заявлении.

Напомним, в последний раз документ о политике нацбезопасности Турции обсуждался на заседании совета под председательством Эрдогана 30 сентября 2019 года.