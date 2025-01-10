Турция открыла диппредставительство в Алеппо

В сирийском городе Алеппо возобновило работу Генконсульство Турции. Оно было открыто спустя 13-летний перерыв, рассказали турецкие телеканалы.
Над зданием Генконсульства появился флаг Турции. В скором времени штат работников будет расширен и начнется прием населения.
Турецкий поверенный Бурхан Кероглу на открытии диппредставительства заявил, что отношения с Дамаском будут активно развиваться. В свою очередь, Анкара будет способствовать открытию Сирии миру.
"Мы сделаем все возможное, чтобы наши сирийские братья, которых мы принимали у себя в течение многих лет, благополучно вернулись на свою родину"
- Бурхан Кероглу
Ранее в декабре возобновило работу турецкое посольство в Дамаске.
Напомним, что глава внешнеполитического ведомства Турции Хакан Фидан может поднять вопрос о снятии санкций с Сирии на встрече с представителем ЕС.