Турция открыла диппредставительство в Алеппо

Генконсульство Турции открылось во втором городе Сирии – Алеппо. Ранее диппредставительство было открыто в столице, Дамаске.

В сирийском городе Алеппо возобновило работу Генконсульство Турции. Оно было открыто спустя 13-летний перерыв, рассказали турецкие телеканалы.

Над зданием Генконсульства появился флаг Турции. В скором времени штат работников будет расширен и начнется прием населения.

Турецкий поверенный Бурхан Кероглу на открытии диппредставительства заявил, что отношения с Дамаском будут активно развиваться. В свою очередь, Анкара будет способствовать открытию Сирии миру.

"Мы сделаем все возможное, чтобы наши сирийские братья, которых мы принимали у себя в течение многих лет, благополучно вернулись на свою родину"

- Бурхан Кероглу

Ранее в декабре возобновило работу турецкое посольство в Дамаске.

Напомним, что глава внешнеполитического ведомства Турции Хакан Фидан может поднять вопрос о снятии санкций с Сирии на встрече с представителем ЕС.