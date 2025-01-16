В Узбекистане задержали контрабандистов, которые перегоняли бензин по скрытому трубопроводу

Банду контрабандистов разоблачили в Узбекистане. Объектом незаконного заработка стал бензин, траспортировавшийся по подземному трубопроводу.
Правоохранители Узбекистана задержали трех человек, которые контрабандным путем перегоняли бензин по трубопроводу, сообщила пресс-служба МВД центральноазиатской республики.
Преступную схему осуществили двое граждан Узбекистана при поддержке гражданина Казахстана. Топливо незаконным путем перегоняли из Казахстана в Узбекистан.
Сообщается, что находчивые контрабандисты проложили подземный трубопровод длиной 300 м, по которому бензин перекачивали из Туркестанской области Казахстана в Ташкентскую область Узбекистана.
Правоохранители возбудили уголовное дело, детали преступной деятельности банды выясняются.