Вестник Кавказа

В Узбекистане задержали контрабандистов, которые перегоняли бензин по скрытому трубопроводу

В Узбекистане задержали контрабандистов, которые перегоняли бензин по скрытому трубопроводу
© Фото: uza
Банду контрабандистов разоблачили в Узбекистане. Объектом незаконного заработка стал бензин, траспортировавшийся по подземному трубопроводу.

Правоохранители Узбекистана задержали трех человек, которые контрабандным путем перегоняли бензин по трубопроводу, сообщила пресс-служба МВД центральноазиатской республики. 

Преступную схему осуществили двое граждан Узбекистана при поддержке гражданина Казахстана. Топливо незаконным путем перегоняли из Казахстана в Узбекистан. 

Сообщается, что находчивые контрабандисты проложили подземный трубопровод длиной 300 м, по которому бензин перекачивали из Туркестанской области Казахстана в Ташкентскую область Узбекистана.

Правоохранители возбудили уголовное дело, детали преступной деятельности банды выясняются.

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