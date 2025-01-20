Вестник Кавказа

Где в Дагестане действует туристический налог?

Где в Дагестане действует туристический налог?
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В 6 городах и 19 районах Дагестана с начала года введен туристический налог. Власти республики рассчитывают, что нововведение поможет улучшить инфраструктуру и повысить туристическую привлекательность.

Названы муниципалитеты Дагестана, в которых с 1 января действует туристический налог.

Турналог введен в шести городах: Дербент, Махачкала, Каспийск, Кизилюрт, Избербаш и Дагестанские Огни. Также он введен в 19 районах республики. Таким образом, 25 муниципалитетов в этом году будут взимать туристический налог, минимальный размер которого составит 100 рублей.

Новый налог позволит нарастить доходы местных бюджетов, а также улучшить инфраструктуру, чтобы сделать Дагестан более привлекательным и комфортным для туристов.

Ранее в Госдуме отметили, что турналог негативно скажется на стоимости размещения в небольших и бюджетных отелях России. В Минфине обсуждают возможность изменить систему турналога.

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