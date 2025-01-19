ЦБ Азербайджана дал прогноз по ВВП республики в 2025 году

Рост экономики Азербайджана составит более 3% в текущем году, подсчитали в ЦБ республики.

Центральный банк Азербайджана ожидает рост ВВП в этом году в районе 3,3%, сообщил глава финансового регулятора страны Талех Казымов.

Отмечается, что рост ненефтегазового сектора должен составить порядка 5,2%.

Расчеты построены при ожидаемой цене чуть более $77 за баррель нефти и $349 за кубометр газа.

Глава ЦБ Азербайджана также подчеркнул, что в минувшем году банки республики привлекли на 40% больше вкладчиков. Сейчас вкладами в банках обладают около 150 тыс жителей страны.

Инфляцию в республике за прошлый год финансовые эксперты ЦБ оценили в 4,9%.