Вестник Кавказа

ЦБ Азербайджана дал прогноз по ВВП республики в 2025 году

ЦБ Азербайджана дал прогноз по ВВП республики в 2025 году
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Рост экономики Азербайджана составит более 3% в текущем году, подсчитали в ЦБ республики.

Центральный банк Азербайджана ожидает рост ВВП в этом году в районе 3,3%, сообщил глава финансового регулятора страны Талех Казымов. 

Отмечается, что рост ненефтегазового сектора должен составить порядка 5,2%. 

Расчеты построены при ожидаемой цене чуть более $77 за баррель нефти и $349 за кубометр газа. 

Глава ЦБ Азербайджана также подчеркнул, что в минувшем году банки республики привлекли на 40% больше вкладчиков. Сейчас вкладами в банках обладают около 150 тыс жителей страны. 

Инфляцию в республике за прошлый год финансовые эксперты ЦБ оценили в 4,9%.

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