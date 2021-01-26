Мэтью Брайза: Трамп поможет Баку и Еревану подписать мирный договор

Американский дипломат Мэтью Брайза спрогнозировал для "Вестника Кавказа" подход президента США Дональда Трампа к Южному Кавказу, отметив, что на Трампа не повлияют лоббисты армянской диаспоры и его центральным интересом в регионе будет миротворчество.

Президент Дональд Трамп будет проводить на Южном Кавказе независимую от влияния армянской диаспоры политику и предпочтет избрать миротворческую позицию в соответствии с предвыборной программой – об этом в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал экс-посол США в Азербайджане Мэтью Брайза, говоря о перспективах внешнеполитического курса Вашингтона в регионе.

В первую очередь он обратил внимание, что Южный Кавказ не находится в фокусе интересов Дональда Трампа. "Президент Трамп ничего не говорил о Южном Кавказе во время избирательной кампании. Поэтому сейчас трудно говорить о конкретике интересов и политики администрации Трампа в регионе", - сказал американский дипломат.

Тем не менее, вполне вероятно, что к армяно-азербайджанскому урегулированию Трамп применит тот же подход, что к украинскому конфликту и войне в секторе Газа: его команда будет содействовать скорейшему достижению стабильного мира.

"Я предполагаю, что президент Трамп, когда встанет вопрос о политике США на Южном Кавказе, предпочтет путь помощи Азербайджану и Армении в завершении подготовки мирного договора, к чему стремятся президент Алиев и премьер-министр Пашинян. Дело в намерении Трампа играть роль миротворца во внешней политике, как он отмечал в инаугурационной речи", - пояснил Мэтью Брайза.

Экс-посол США в Баку добавил, что Трампу на этом пути не будут мешать лоббисты армянской диаспоры в американских верхах, значительно исказившие региональную политику Вашингтона при Джозефе Байдене. "Не думаю, что Трампа будет беспокоить мнение каких-либо диаспор. Дело и в его характере, и в том, что для него это последний президентский срок, следовательно, ему можно руководить государством, не беспокоясь о следующих выборах", - заключил он.